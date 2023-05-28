Если этого нет, то перед вами подделка! Как отличить настоящий кефир от суррогатного — внимание на состав

Определить поддельный кефир и йогурт совсем не сложно. На некачественный продукт укажет этикетка, главное — знать, чего в составе быть не должно.

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Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова открыла глаза покупателям. Она подсказала, что первым делом нужно смотреть на срок годности. У качественного и полезного кефира он, в зависимости от тары, варьируется от 10 до 14 суток.

Если срок значительно выше, то это значит, что кисломолочка напичкана растительными жирами и эмульгаторами. Самое время отказаться от покупки.

Что же касается состава, то идеальным сочетанием для натурального кефира считаются пастеризованное молоко и закваска — все. В обезжиренном продукте не должно быть жиров и жирорастворимых витаминов.