Как охладить квартиру без кондиционера — лучший способ

Жаркие деньки уже на подходе, а лучшее средство от жары, как известно, это кондиционер. Правда, не у всех есть это чудо техники. На такой случай эксперт поделился лучшим способом спастись от зноя, что называется, собственными силами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В интернете можно найти огромное множество вариантов, однако наиболее эффективно понизит градус в помещении именно этот трюк с водой.

Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Илья Рыбальченко небольшим экскурсом в школьную физику напомнил: температуру всегда понижают испарения. Это значит, что охладить помещение можно просто распыляя воду на предметы вокруг.

«Если нет увлажнителя, брызгайте на шторы или любые предметы, которые вы не испортите водой», — советует Рыбальченко.

По материалам URA.RU