Как убрать желтизну от пота с белой одежды — исчезнут даже застарелые пятна

Опытным путем хозяйки выявили три средства, с помощью которых можно убрать желтизну от пота со светлой одежды. Исчезнут даже застарелые пятна и вещи вновь засияют белизной, и стоят эти «помощники» совсем недорого.

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Средство нужно выбирать в зависимости от того, как давно появилась пятна. Например, для недавних загрязнений отлично подойдет хозяйственное мыло. Просто разведите немного мыла в емкости с теплой водой и оставьте в ней вещь на 15-20 минут. Далее постирайте привычным способом.

Другие «помощники» просто идеальны для застарелых пятен. Это перекись и сода.

В первом случае нанесите перекись в небольшом количестве на пятна на 10 минут, а после отправляйте вещь в стирку.

Во втором случае, замешайте соду с водой до кашицеобразного состояния и обработайте пятна полученным раствором. Оставьте на полчаса, постирайте и наслаждайтесь кипенно-белым результатом.

По материалам belnovosti.by