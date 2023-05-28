Эта ошибка в уходе за собой быстро состарит — плюс 15 к возрасту!

Эту ошибку в уходе за собой допускают многие, забывая или просто не зная о том, что губы считаются возрастным индикатором. По их состоянию можно примерно прикинуть, сколько человеку лет. Именно поэтому так важен уход за этой частью тела.

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На состояние губ влияют не только возраст и привычки, но и отсутствие защиты от ультрафиолета. Как ни странно, но губы часто остаются без внимания, хотя солнце влияет на них точно так же.

Яркие лучи проникают в кожу губ, вызывая распад коллагена и эластина, снижение уровня влажности и образование морщин. Отсюда и «старческие» губы, и плюс несколько лет к возрасту!

Чтобы не старить себя преждевременно, косметологи советуют взять за привычку использовать бальзамы для губ с SPF. Он замедлит процесс старения губ, увлажнит их и отсрочит неизбежные возрастные изменения.

По материалам издания Glam