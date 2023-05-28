Опытные хозяйки обожают эти трюки с лимонным соком — идеально для подмышек и сантехники: в чем секрет

Лимонный сок — универсальный помощник в доме. Область его применения настолько огромна, что не иметь его в наличии — это бытовое преступление.

Многие не знали, но сок лимона настоящая находка в борьбе с сорняками, а еще им натирают одежду, чтобы та сверкала чистотой. Но об этом по порядку.

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Садоводы каждый год мучаются от сорной травы, поглощающей участок. С лимонным соком они бы точно о такой проблеме не знали. Кислая жидкость считается действенным и безопасным методом в борьбе с сорняками. Просто их нужно регулярно поливать лимонкой — ненужные растения погибнут на глазах.

Еще одно применение лимонной кислоте — это уборка сантехники. Лимонка уберет неприятный белый налет ничуть не хуже едкой химии. Просто смочите кислой жидкостью ватный диск и протрите им смесители.

Кроме того, с помощью лимонного сока можно в два счета убрать желтизну в области подмышек. Для этого обработайте нужные зоны цитрусовым соком, а после постирайте вещь на нужном режиме. От желтизны, уверяют опытные хозяйки, не останется и следа.

По материалам belnovosti.by