Взяли немного соды и лимонной кислоты: в унитазе порошки зашипели и растворили всю грязь!

Лимонная кислота и сода при соприкосновении с водой образуют активную пену, которая отлично разъедает самые сложные загрязнения на санфаянсе.

Вы можете с легкостью очистить этими порошками пожелтевший от мочевого камня и минеральных отложений унитаз.

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Подготовьте 1/3 стакана пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты. Смешайте эти два копеечных порошка в одной чашке. Далее бросьте состав в унитаз. в воде начнется появляться пена.

Возьмите ершик и распределите пенку по грязным стенкам. Закройте унитаз крышкой и подождите минут 30-40. После чего почистите ершиком поверхность и смойте унитаз.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».