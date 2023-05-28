Стали стирать с уксусом по совету: отбеливатель и кондиционер больше не нужны

Кондиционер и отбеливатель станут бесполезными, если вы хоть раз попробуете вместо них использовать обычный столовый уксус. Можете смело покупать самый дешевый, его свойства от этого не меняются.

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Наливайте уксус при каждой стирке в отсек для кондиционера, и ваше белье станет лучше отстирываться, белые вещи станут белее, цветные будут только ярче.

Кроме того, улетучатся все лишние запахи, а полотенца приобретут мягкость и пушистость, которых никогда не было.

