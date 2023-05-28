Не торопитесь выбрасывать, пригодится! Вы удивитесь, узнав о применении просроченного крема для лица

Просроченный крем для лица в косметичке — это привычное дело, и знакомо каждой. Дамы бросают неугодный тюбик в мусорку, даже не подозревая, что его еще можно использовать! Из старого крема можно сделать как минимум три средства и сэкономить тем самым на покупке других.

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Например, просроченный крем станет отличной основой для скраба для рук. Для этого нужно добавить к массе обычный сахар и хорошо перемешать.

Еще одна суперспособность мази — ею можно обработать новую пару обувь, которая немного давит. Неприятная теснота сойдет на нет, и носить обновку станет комфортнее. Наносить средство нужно на внутреннюю часть, оставить так на 10 минут, а после немного в ней походить.

Многие не знали, но просроченный крем, как и любой крем в принципе, просто находка для кожаной обуви. Чтобы она вновь блестела, распределите средство по поверхности обуви, после чего протрите ее чистой мягкой тканью — для снятия излишков.

По материалам belnovosti.by