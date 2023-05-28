Турецкая горничная налила этот состав в унитаз и ушла – стал белее снега: легко повторить

Горничные в отелях Турции до сих пор с успехом используют жидкие хлорные отбеливатели по типу нашей «Белизны» для очищения ванн, раковин, кафельной плитки, душевых кабин и унитазов.

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Даже самые жесткие и серьезные наслоения уходят под действием этого вещества, особенно если его нанести на длительное время. Никаких особенных манипуляций не требуется для этого – покрыли поверхность и оставили. Отбеливатель обычно сам разъедает всю грязь.

Ну а если вы нанесете «Белизну» на желтые пятна унитаза и минеральные отложения на ночь, а утром просто смоете вещество водой, то не узнаете свою сантехнику. Она станет белее снега!

Источник: дзен-канал «Мастер ОК»