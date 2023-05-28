Просто взяли порошок и кинули в унитаз: 20 минут шла пена, а потом вся желтизна растворилась

Очень простой метод очищения унитаза радует своей экологичностью и дешевизной. Вам не нужно будет теперь натирать сантехнику новомодными средствами.

Просто бросьте лимонную кислоту и соду в правильных пропорциях в чашу унитаза и наслаждайтесь кристальной чистотой в своем туалете.

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Возьмите 1/3 стакана пищевой соды, 1/4 стакана лимонной кислоты. Перемешайте порошки и киньте в унитаз.

Вы увидите, как под действием воды порошок начнет пениться, распределите эту пенку по загрязненной поверхности при помощи ершика.

Оставьте состав на 20–40 минут под закрытой крышкой, а потом просто пройдитесь ершиком и смойте.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».