Перевязали дерево салфеткой – вся тля испарилась! Как народный метод изводит вредителей

Невероятно простой и очень эффективный метод борьбы с тлей набирает обороты популярности у садоводов и огородников.
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Чтобы вредители пропали раз и навсегда, возьмите любую тряпочку или матерчатую одноразовую салфетку. Нанесите на нее анисовое эфирное масло либо анисовые капли (они работают чуть хуже).
Далее обвяжите пораженные тлей кусты и деревья. Все вредители пропадут в один миг! Муравьи, которые разводили тлю, тоже пропадут!
А вам остается только периодически капать анисовое масло на тряпочку, чтобы тля не появилась в огороде никогда.
Источник: Telegram-канал «Дачные секреты. Сад. Огород».