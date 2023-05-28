Трюк от турецкой кухарки: уксусом быстро смыла нагар чернее угля – стек со сковородки ручейком

Быстро и очень эффективно избавиться от нагара на сковородах и кастрюлях можно при помощи турецкого метода с уксусом.

Им активно пользуются местные кухарки и домохозяйки. Способ реально рабочий. И к тому же исключает использование бытовой химии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Насыпьте соль на поверхность посуды с черным нагаром, далее насыпьте тонким слоем соду.