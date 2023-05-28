Трюк от турецкой кухарки: уксусом быстро смыла нагар чернее угля – стек со сковородки ручейком

Быстро и очень эффективно избавиться от нагара на сковородах и кастрюлях можно при помощи турецкого метода с уксусом.
Им активно пользуются местные кухарки и домохозяйки. Способ реально рабочий. И к тому же исключает использование бытовой химии.
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Насыпьте соль на поверхность посуды с черным нагаром, далее насыпьте тонким слоем соду.
Потом нанесите немного средства для мытья посуды, распределите состав по поверхности сковороды или кастрюли губкой.
Разложите на обработанную поверхность салфетки и полейте их уксусом. Образуется активная пена. Оставьте в таком состоянии до тех пор, пока пузырьки не растворят все черные наслоения. Далее нужно просто промыть водой.
Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости»