Доллар совершил скачок, на который не рассчитывали: россияне оккупировали обменники

Американский доллар давно перевалил в мае критический рубеж. Сейчас он продается на торгах за 80, 06 рубля. И это при том, что финансовые эксперты обещали курс не выше 80 рублей.

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Не удивительно, что кое-где у россиян сдали нервы, и они оккупировали обменники, желая вовремя приобрести иностранную валюту.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что «американец» будет только укрепляться. Не исключен его дальнейший рост, поскольку конгрессмены договорятся и поднимут потолок госдолга, который пока вызывает вопросы у крупных инвесторов.

Источник: 1prime.ru.