Проверенный советский метод: изгнали всю тлю куском мыла и нашатырем – осыпалась градом

Если вам надоели вечные эксперименты в борьбе с тлей, которые приносят не самые лучшие результаты, стоит обратить внимание на этот старый проверенный способ из времен СССР.

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Уже много лет огородники им пользуются и хвалят за результативность.

Смешайте 10 литров воды, 100 граммов хозяйственного мыла тертого и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта. Этим раствором нужно опрыскать растения, которые поразила тля.

Он действует губительно и на самого вредителя, и на муравьев, которые тоже исчезнут с вашего участка. Тля же осыплется на землю градом.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».