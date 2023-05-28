Что заливать в слив при засоре – через 5 минут сам испарился: больше не лезем под раковину

Народный метод с уксусом легко справится с засором на вашей раковине. Насыпьте в слив 4 столовые ложки соды, далее залейте ее горячей водой (около 200 миллилитров) и сверху налейте уксуса не меньше стакана.

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Далее вы увидите пенную реакцию, которая вытолкнет весь засор и растворит ненужное. Если слив не прочистился с первого раза, проделайте данные манипуляции несколько раз.

Этот способ спасает, когда под рукой нет тросика и нет возможности вызвать сантехника для прочистки труб.

Источник: дзен-канал «Рецепты от канала Михаил Vegan»