Все заложено в натальной карте: астролог рассказала, как найти свое место и предназначение в жизни

Стало известно, как найти свое предназначение в жизни благодаря астрологии.
Эксперт по эзотерике рассказала, что выбор профессии во многом зависит от темперамента человека. Понять его можно, обратившись к астрологии и дате своего рождения.
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«Ответ на этот вопрос можно найти при помощи проверенных временем методов астрологии, матери многих наук, включая упомянутую выше психологию. На первый взгляд, даже один из базовых приемов психологии – работа с архетипами, которые являются важнейшей частью языка астрологии. Именно повторяющиеся, узнаваемые людьми разных поколений архетипические истории и помогают астрологии оставаться актуальной и в наше время», – отметила Белоусова.
К слову, астрология в этом аспекте схожа с психологией.
«Астрологам очень откликается «классификация профессий» профессора Климова [Евгения Климова? – прим. ФАН], которая сводится к набору из шести объектов труда: Человек, Техника, Живая природа, Неживая природа, Знаковая система, Художественный образ», – добавила психолог в беседе с riafan.ru.
Астрология не является наукой, но к ее советам тоже можно прислушиваться. Иначе всю жизнь можно прозаниматься не тем и работать не на своем месте.