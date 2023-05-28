Все заложено в натальной карте: астролог рассказала, как найти свое место и предназначение в жизни

Стало известно, как найти свое предназначение в жизни благодаря астрологии.

Эксперт по эзотерике рассказала, что выбор профессии во многом зависит от темперамента человека. Понять его можно, обратившись к астрологии и дате своего рождения.

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