Доллар превысил критический курс и будет расти дальше: все договорятся

Финансовые эксперты предрекали до конца мая курс американскому доллару не выше 80 рублей. Да и предпосылок для более внушительных цифр вроде бы нет, особенно на фоне тревожных новостей о скором дефолте в США.

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Однако доллар чаще демонстрирует положительную динамику на рынке. И даже при кратковременных эпизодах падения, он уже перевалил за критическую цифру, по последним данным Мосбиржи его курс – 80, 06 рубля.

Эксперты убеждены, что к концу года доллар повысится еще. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что «американец» будет укрепляться.