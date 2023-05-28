Не покупайте навоз! Как приготовить лучшее удобрение всех времен – ферментированный чай из травы

Отличную альтернативу навозу можно сделать самим из любой травы, даже из сорванных сорняков. Подкормка получается с приятным чайным ароматом за счет ферментации и с ней вам будет приятно работать.
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А овощи или любые другие культуры от такого удобрения так и прут, вы получите отличный урожай.
Возьмите черный полиэтиленовый пакет, набейте го любой скошенной травой. Если трава сухая, полейте ее немного водой. Завяжите пакет и оставьте в солнечном месте на 2-3 дня.
Возьмите ведро с водой, добавьте в него ферментированную траву, оставьте на 1-3 часа настаиваться. Поливайте растения такой водой по 1 – 1,5 литра под каждый куст. Оставшуюся траву можно настаивать второй раз, а потом закладывать под томаты и перцы в качестве мульчи.
Источник: Telegram-канал «Дачник».