Обжарьте соду на сковороде: результат вас порадует

Большое количество первых и вторых блюд требует обжарки лука. Не у всех получается его грамотно пожарить.

Опытные хозяйки знают, как сохранить внешний облик овоща после термической обработки. Для этого необходимо во время жарки использовать пищевую соду. Нужно это для того, чтобы сохранилась текстура лука.

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Кроме того, сода поможет сохранить золотистый оттенок лука. Чтобы приготовить обжаренный лук с содой, нужно прогреть сковородку. Далее добавить растительное масло и лук. Когда лук начинает приобретать золотистый цвет, нужно добавить соду. Обычно на 300 граммов лука достаточно трети чайной ложки соды. При этом сода не изменит вкус лука. Об этом рассказали в belnovosti.by.