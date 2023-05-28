Почему он все еще не сделал предложение – объяснили психологи

Случается, что пара может быть вместе долгое время. Однако они не заключают брак в ЗАГСе. Специалисты рассказали, почему так происходит.

Мужчина может не делать предложение из-за страха. Если у него был неудачный опыт брака, в последующие разы мужчина пойдет под венец неохотно.

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Также мужчина может переживать, что любовь увязнет в быту.

Или мужчина просто боится брать на себя ответственность и строить семью. Он хочет больше времени уделять карьере, общаться с друзьями и просто наслаждаться одиночеством.