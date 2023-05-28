Почему он все еще не сделал предложение – объяснили психологи

Случается, что пара может быть вместе долгое время. Однако они не заключают брак в ЗАГСе. Специалисты рассказали, почему так происходит.
Мужчина может не делать предложение из-за страха. Если у него был неудачный опыт брака, в последующие разы мужчина пойдет под венец неохотно.
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Также мужчина может переживать, что любовь увязнет в быту.
Или мужчина просто боится брать на себя ответственность и строить семью. Он хочет больше времени уделять карьере, общаться с друзьями и просто наслаждаться одиночеством.
Еще мужчина может использовать вас. Вкусная еда, регулярная близость и другие преимущества делают женщину удобной. При этом ее партнер может не планировать с ней будущее. Об этом рассказали в womanhit.ru.