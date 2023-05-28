Что нужно сделать с малиной для сбора крупных и сладких ягод

Стало известно, что нужно сделать с кустом малины в ближайшее время. Тогда вы получите богатый урожай спелых ягод.

Эксперты посоветовали использовать метод, суть которого заключается в сосредоточении на росте плодных побегов. Нужно оставить побеги прошлого года, удалив все остальные. Тогда останутся небольшие кусты, которые будут заполнены ягодами.

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Еще рекомендуется проводить дополнительную обрезку перед началом холодов, удаляя отплодоносившие побеги. Нужно оставить те, что выросли в текущем году. Эти простые меры позволят добиться высокого урожая малины. Об этом рассказали в Дзен-канале «Наша Дача».