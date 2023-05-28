Эти мужчины – настоящая находка: кто из знаков самый чуткий и заботливый

Астрологи советуют присмотреться одиноким женщинам к пяти знакам зодиака. В их окружении любая женщина почувствует себя желанной.
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На первом месте этого списка находятся Раки. Астрологи уверены, что семья для Раков всегда на первом месте. Когда Рак влюбится, он будет дарить своей даме все: любовь, подарки и внимание.
«Физическую ласку, тактильный контакт – все это Раки тоже будут давать постоянно», – говорится в wmj.ru.
Далее по списку идет Телец:
«Эти мужчины не многословные, зато очень романтичные и трепетные. Они сделают все, чтобы их девушка сияла счастьем и главное – они готовы все проблемы избранницы решать сами».
На третьем месте Весы. Они не любят конфликты. Поэтому дома постараются сделать все, чтобы любимая почувствовала атмосферу гармонии и спокойствия.
На четвертом месте оказались Рыбы:
«Стеснительными и робкими молодые люди этого знака только кажутся. Они готовы дарить море любви и ласки, при этом будут делать это тактично – никогда не позволят себе нарушать личные границы даже самого близкого человека, будут держать оптимальную дистанцию с барышней».
На пятом месте – Девы:
«Девы будут немногословны, не будут лишних телодвижений совершать. Но при этом они всегда будут искренними, что дорого стоит».