Три лучших места с чистыми пляжами: куда поехать в отпуск

К слову, на первом месте среди этих стран оказалась Испания. На второй ступени – Греция. А Турция стала третьей.

В Турции особенно чистыми считаются пляжи Антальи. Там Голубой флаг есть у более 230 пляжей. Об этом рассказали в dunya.com.