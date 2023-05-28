Три лучших места с чистыми пляжами: куда поехать в отпуск

Пляж. Фото: Global Look Press 

В этих странах вы не встретите этикетки и прочий мусор на берегу моря.

Названы места для летних путешествий, где есть чистейшие пляжи.

Речь идет об Испании, Греции и Турции.

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Пляжи этих стран отмечены Голубым флагом. Так называется международная награда для пляжей, где вода отличается высоким стандартом качества.

К слову, на первом месте среди этих стран оказалась Испания. На второй ступени – Греция. А Турция стала третьей.

В Турции особенно чистыми считаются пляжи Антальи. Там Голубой флаг есть у более 230 пляжей. Об этом рассказали в dunya.com.

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