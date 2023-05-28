Процесс удивит: как правильно приготовить замороженные блинчики

Замороженные блины являются одним из самых любимых полуфабрикатов в России. Покупатели замороженных блинчиков считают, что самый лучший способ приготовить их – пожарить на сковороде.

Однако эксперты не рекомендуют этот метод. Все дело в том, что при жарке на растительном масле замороженный продукт начинает таять и выделять воду.

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Масло при этом начинает брызгаться вокруг и может обжечь кожу.

Лучше запекать замороженные блины в духовке или просто разогреть в микроволновке. При запекании в духовке достаточно 10-15 минут при температуре 180 градусов. А в микроволновке достаточно всего 4-5 минут. Об этом рассказали vnimanie.pro.