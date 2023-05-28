Стало известно, как вырастить богатый урожай редиса

Дачники любят редис за то, что культура может давать урожай с весны до осени. Однако не всегда редис оказывается сладким и сочным.

Чтобы получить крупный редис без горечи и сухости важно соблюдать три правила.

Во-первых, необходимо часто поливать редис. Потому что этот овощ нуждается в большом количестве влаги.

Во-вторых, еще одним вспомогательным фактором может стать зола. Ее нужно добавить в почву для более обильного урожая.

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В-третьих, нельзя забывать о правильной посадке. Редис не располагают слишком близко друг к другу. Так вы сможете обеспечить хороший рост и развитие растению. Дистанция между растениями должна быть не менее 10-15 см. Об этом рассказали в belnovosti.by.