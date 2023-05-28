Не давайте эту воду своим кошкам – совет специалистов

Кошка. Фото: Global Look Press 

Навредить питомцу можно не только кормом, но и жидкостью для питья.

Эксперты рассказали, какую воду нельзя давать котам и кошкам.

Некоторые виды жидкости бывают вредными для питомца из-за своего состава. Специалисты объяснили, какую воду не следует использовать для кошек.

Не рекомендуется давать кошке водопроводную воду. Она может быть загрязненной из-за старых фильтров или грязных труб, а также содержать хлор. Рекомендуется использовать кипяченую воду.

Минеральная или родниковая вода в бутылках тоже не подойдет. Не все компоненты такой воды полезны для кошек. Газированную и соленую жидкость тоже нельзя кошкам.

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Идеальным вариантом будет фильтрованная вода. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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