Не давайте эту воду своим кошкам – совет специалистов

Минеральная или родниковая вода в бутылках тоже не подойдет. Не все компоненты такой воды полезны для кошек. Газированную и соленую жидкость тоже нельзя кошкам.

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Идеальным вариантом будет фильтрованная вода. Об этом рассказали в belnovosti.by.