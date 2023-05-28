«Могут вызывать высыпания и закупорку пор»: какие тональные кремы не стоит использовать

Стало известно, какое тональное средство лучше не брать в магазине.

Эксперт посоветовала в первую очередь обращать внимание на состав средства.

Некоторые из тональных средств могут быть опасными из-за наличия в них минеральных масел и других компонентов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».