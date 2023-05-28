«Могут вызывать высыпания и закупорку пор»: какие тональные кремы не стоит использовать

Стало известно, какое тональное средство лучше не брать в магазине.
Эксперт посоветовала в первую очередь обращать внимание на состав средства.
Некоторые из тональных средств могут быть опасными из-за наличия в них минеральных масел и других компонентов.
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«Они могут вызывать высыпания и закупорку пор, так как создают пленку на лице и не дают коже дышать. Спирт в составе сушит кожу, лишает ее собственной влаги и нарушает работу сальных желез», – отметила эксперт.
«Пропиленгликоль – если в больших количествах, то может вызывать раздражение глаз и кожи. Тимеросал – используется редко, но, бывает, он вызывает аллергию, раздражение кожи и может способствовать развитию рака», – добавила визажист в беседе с vnimanie.pro.