Впереди холода и дожди: какая погода ждет жителей столицы в ближайшее время

Стало известно, какая погода будет в столице в конце мая.

В воскресенье, 28 мая, ночная температура будет лишь + 8 градусов. А днем столбики термометров покажут 16–18 градусов тепла.

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При этом будет наблюдаться усиление ветра до 12–14 метров в секунду и небольшие дожди.

Улучшения предстоят лишь на следующей неделе. Тогда воздух прогреется до 23 градусов тепла. Об этом заявили в vm.ru.