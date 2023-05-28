Впереди холода и дожди: какая погода ждет жителей столицы в ближайшее время

Погода в Москве. Фото: Global Look Press

Уже 28 мая в Москве погода ухудшится.

Стало известно, какая погода будет в столице в конце мая.

В воскресенье, 28 мая, ночная температура будет лишь + 8 градусов. А днем столбики термометров покажут 16–18 градусов тепла.

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При этом будет наблюдаться усиление ветра до 12–14 метров в секунду и небольшие дожди.

Улучшения предстоят лишь на следующей неделе. Тогда воздух прогреется до 23 градусов тепла. Об этом заявили в vm.ru.

Напомним, ранее эксперты сообщили, что метеорологическое лето наступило в Москве раньше срока.

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