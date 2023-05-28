Женский гороскоп на семь дней: что ждет обладательниц разных знаков в конце мая и в начале июня

Специалисты составили женский гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня.

Согласно прогнозам, у женщин со знаком Овен наступает время возможностей. Они не должны бояться рисковать, потому что в конечном итоге их ждет успех.

Тельцы будут заниматься собой для восстановления гармонии внутри. Близнецы продолжат использовать свои навыки для установления контактов. Ракам нужно хорошенько отдохнуть и восстановить силы.