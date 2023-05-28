Женский гороскоп на семь дней: что ждет обладательниц разных знаков в конце мая и в начале июня

Женщины. Фото: Global Look Press 

Каждая из представительниц прекрасного пола почувствует перемены на следующей неделе.

Специалисты составили женский гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня.

Согласно прогнозам, у женщин со знаком Овен наступает время возможностей. Они не должны бояться рисковать, потому что в конечном итоге их ждет успех.

Тельцы будут заниматься собой для восстановления гармонии внутри. Близнецы продолжат использовать свои навыки для установления контактов. Ракам нужно хорошенько отдохнуть и восстановить силы.

Львы будут привлекать внимание и выделяться в толпе. Энергия поможет Девам достичь ощутимых результатов. Весам рекомендуется идти на компромиссы, чтобы лучше понимать окружающих. Скорпионам поможет интуиция на пути преодоления трудностей.

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Стрельцы смогут продуктивно заниматься обучением. Козерогам пришло время заботиться о своем здоровье. Водолеи должны быть готовы к переменам, чтобы не огорчаться лишний раз. Рыбы получат возможность проявить свои творческие способности. Об этом рассказали в rsute.ru.

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