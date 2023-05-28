Два варианта для определения нужного цвета во время ремонта квартиры – по совету специалиста

Эксперт рассказала, как не ошибиться с выбором краски для стен своего дома.
Нужно посмотреть на любимые оттенки и сочетания в одежде и применять их в дизайне комнаты.
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Или же стоит ориентироваться на цветовую палитру, которая будет гармонично сочетаться с мебелью и текстилем в помещении. Нужно учитывать и освещение комнаты. Например, для спальни подходят более теплые и спокойные цвета, а для рабочего кабинета – более яркие.
«Так вы точно не ошибетесь с выбором. Всегда выигрышно смотрится натуральная или высокого качества искусственная зелень. Это связано с высокой урбанизацией и быстрым ритмом жизни. Поэтому текстуры и оттенки песка, зелени, дерева и камня действуют успокаивающе на человека», – добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее специалисты рассказали, как побороть лень и сделать уборку в доме.