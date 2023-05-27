«В текущем мае»: метеорологическое лето наступило в Москве раньше срока

Стало известно, что метеорологическое лето в этом году наступило рано.
Как объяснил синоптик, сезоны погоды могут не совпадать с календарными датами. В соответствии с новыми климатическими данными, лето официально начинается в Москве 26 мая. Согласно этим данным, в период с 1991 по 2020 годы среднесуточная температура воздуха в этот день стабильно превышает 15 градусов.
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Эксперт напомнил, что метеорологическая весна в этом году тоже пришла раньше климатической.
«В текущем мае, несмотря на его холодное начало, метеорологическое лето в Москве наступило 23 мая, на три дня раньше срока. Именно в этот день среднесуточная температура воздуха составила плюс 15,4 градусов и затем держалась выше этой отметки в течение трех последующих дней, будет она выше и сегодня», – отметил специалист в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее синоптик Евгений Тишковец призвал не ждать жаркого лета.