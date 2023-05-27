«В текущем мае»: метеорологическое лето наступило в Москве раньше срока

Стало известно, что метеорологическое лето в этом году наступило рано.

Как объяснил синоптик, сезоны погоды могут не совпадать с календарными датами. В соответствии с новыми климатическими данными, лето официально начинается в Москве 26 мая. Согласно этим данным, в период с 1991 по 2020 годы среднесуточная температура воздуха в этот день стабильно превышает 15 градусов.

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Эксперт напомнил, что метеорологическая весна в этом году тоже пришла раньше климатической.