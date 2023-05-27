Налейте это средство в унитаз вечером, а утром посыпьте «трон» содой — так поступают хитрые хозяйки

Если вы устали оттирать унитаз щетками, то можете вздохнуть с облегчением. Ведь хитрые хозяйки проболтались о том, как можно без особых усилий вернуть былое великолепие любой, даже самой грязной сантехнике.

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Чтобы фаянсовый или фарфоровый «трон» снова стал белоснежным, вам потребуется раздобыть стакан уксусной кислоты и 2-3 ст. ложки соды.

Вылейте кислоту в унитаз вечером и сразу же отправляйтесь спать. За ночь уксус сделает свое дело. Мочевой камень, известковый налет и ржавчина — ему все по силам! Утром вам останется только посыпать чашу унитаза содой и отшлифовать стенки сантехники с помощью ершика.

Источник: belnovosti.by