Пора забыть: этот маникюр уже давно вышел из моды, а вы все еще продолжаете его делать — дикая безвкусица

Не секрет, что любой стильный образ может испортить неправильный маникюр. Ведь в нейл-индустрии тоже есть свои тренды.

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Если вы хотите выглядеть этим летом модно, то ни за что не украшайте ногти лепниной. Этот дизайн уже давно остался в прошлом. Лучше присмотритесь к маникюру в стиле «жидкий металл» и «бриллиантовая аура».

Пирсинг на ногтях тоже уже не актуален. Поэтому если вы были от него в восторге, то придется подождать, пока он снова не окажется в тренде.

И, наконец, французский маникюр на длинных квадратных ногтях. Он, как вы уже успели догадаться, тоже теперь не в почете. Придется заменить его на более короткую версию, которая уже успела стать классикой.

Источник: thesymbol.ru