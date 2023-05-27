Чем полить огуречные грядки, чтобы не было пустоцветов — 3 подкормки на выбор

Иногда случается так, что ожидание и реальность не совпадают. Например, огурцы могут обильно цвести, а на выходе овощей почти не будет. И случается это из-за того, что растению не хватило питательных веществ.

Поэтому, чтобы минимизировать количество пустоцветов, а то и вовсе свести его к нулю, специалист сельского хозяйства Анастасия Коврижных рекомендует в этот период поливать огурцы раствором удобрений.

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По словам эксперта, в качестве органической основы для жидкой подкормки можно взять компост или перегной.