Что положить в котлеты, чтобы блюдо не потеряло объем во время жарки — несколько вариантов

У некоторых хозяек котлеты получаются тонкими и жесткими. Это происходит потому, что они забывают о том, что блюдо должно состоять не только из мяса.

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Если вы хотите получить мягкие и пышные котлеты, то обязательно добавляйте в фарш размоченный в воде хлеб. При этом нужно выбирать в магазине как минимум вчерашнюю буханку. Так как хлебобулочное изделие должно быть немного подсохшим.

А когда хлеб под запретом, его можно заменить крахмалом, манной крупой или тертым вареным картофелем. Эти продукты тоже великолепно справятся с поставленной задачей.

И помните о том, что без потери объема можно приготовить только блюдо из смешанного фарша. В идеале нужно взять 50% говядины и такое же количество свинины. Что касается секретного ингредиента, то его количество должно быть в районе 30% от общей массы.

Источник: ogorod.video