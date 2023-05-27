Все уже решено: жителей России обрадовали новыми правилами перерасчета пенсий

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По словам эксперта, миссией СФР является предоставление социальной поддержки в простой и удобной форме. На данный момент страховые и социальные пенсии людям с инвалидностью назначаются автоматически по данным Федерального реестра инвалидов.

Но уже в самое ближайшее время без заявлений начнут оформляться пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям. Также в автоматическом режиме будет производиться перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, за работу на Севере и в сельском хозяйстве, а еще в связи с рождением ребенка, сообщается на сайте фонда.