Все уже решено: жителей России обрадовали новыми правилами перерасчета пенсий

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Примечательно, что многим положены выплаты, но их размер зависит от разных факторов. Однако российских пенсионеров обрадовали новыми вводными относительно назначения ежемесячных выплат. Подробности раскрыл председатель Социального фонда Сергей Чирков.
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По словам эксперта, миссией СФР является предоставление социальной поддержки в простой и удобной форме. На данный момент страховые и социальные пенсии людям с инвалидностью назначаются автоматически по данным Федерального реестра инвалидов.
Но уже в самое ближайшее время без заявлений начнут оформляться пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям. Также в автоматическом режиме будет производиться перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, за работу на Севере и в сельском хозяйстве, а еще в связи с рождением ребенка, сообщается на сайте фонда.