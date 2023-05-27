Чем полить чеснок в начале июня, чтобы овощ вырос размером с яблоко — завершающая подкормка

Чтобы чеснок дал хороший урожай, его следует удобрять 3 раза за сезон.

Первые 2 подкормки вносят в апреле и мае. В это время чеснок нуждается в азоте. А третью подкормку дают в июне. В этот период чесноку необходим только калий, так как без него невозможно получить крупные зубчики. К тому же этот элемент положительно влияет на сроки хранения созревшего овоща. Поэтому без калия точно нельзя обойтись. А вот азот в начале лета находится под запретом.

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Чтобы приготовить июньскую порцию удобрения, вам потребуется: 10 литров воды, 1 ст. ложка лимонной кислоты и 1,5 стакана древесной золы. Смешайте все ингредиенты и уберите ведро в сторону на 2 часа.

Когда время пройдет, полейте этим составом грядки и забудьте о подкормках чеснока до следующего года.

Источник: vhoz.ru