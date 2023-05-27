Ударит в первый день лета: россиян предупредили о приближении сильнейшей магнитной бури

Ученые признались, что в этом году увеличилось число вспышек на Солнце. По этой причине все чаще на Землю обрушиваются магнитные бури. А теперь специалисты признаются, что уже с первых же чисел июня россиян ожидает сильная магнитная буря. Они отметили, что геомагнитные удары в этот период достигнут трех-четырех баллов.
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Также эксперты предупредили, что сильнее всего ее действие люди будут ощущат 1 и 2 июня, а потом буря постепенно пойдет на спад. Однако кое-какие всплески еще будут сказываться на здоровье россиян до 5-го числа, об этом сообщает «Курьер. Среда».
Напомним, 27 мая геомагнитный фон относительно спокойный. В течение всего дня обстановка будет оцениваться в отметку не больше двух баллов.