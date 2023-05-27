Как приготовить вкусный освежающий лимонад из 4-х продуктов — рассказал шеф-повар

Приближаются жаркие деньки. Поэтому совсем скоро на смену чаю и кофе придут прохладительные напитки.

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Если вы хотите порадовать своих домочадцев вкусным и полезным лимонадом. Обязательно купите в магазине: зеленый чай, мяту, мед и лимон. И приготовьте натуральный напиток по рецепту шеф-повара Олега Ольхова.

Для начала вскипятите 1 литр воды. Затем положите в кипяток 2 пакетика чая и 30 гр. свежей мяты. Подождите около 5 минут и добавьте к остальным продуктам сок одного лимона. Дождитесь полного остывания напитка и пропусти его через ситечко. После этого добавьте в лимонад немного меда и уберите его в холодильник на 1 час.

Источник: gorodovoy.ru