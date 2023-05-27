Названы главные везунчики года Черного Кролика: для этих людей 2023-й станет самым успешным за 10 лет

Эксперт сообщили, кому 2023-й принесет неимоверный успех. Они отметили, что Кролик будет благоволить людям, рожденным в год Лошади (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014). Их назвали счастливчиками.

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Представители этого знака будут иметь успех в самых разных сферах. Они продемонстрируют лучшие результаты в рабочей сфере, а потом они смогут позволить себе с шиком отдохнуть. Более того, они повстречают тех, кто одарит их любовью. Отмечается, что самым особенным днем станет 5 августа. Об этом пишет Rsute.