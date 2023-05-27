Как смешать натуральный дезодорант в домашних условиях — лучше магазинной химии

Если вы не доверяете магазинной химии, то этот рецепт станет для вас настоящим спасением. Ведь впереди жаркое лето, а это значит, что без защиты от пота обойтись никак не получится.

Поэтому срочно отправляйтесь в супермаркет, а на обратном пути не забудьте заглянуть в аптеку. Так как вам необходимо будет раздобыть: пачку пищевой соды, кокосовое масло, кукурузный крахмал, пчелиный воск, масло витамина Е, а также эфирное масло лаванды и мяты.

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Итак, вы достали все необходимые ингредиенты. Теперь возьмите в руки стерильную чашку и приступайте к смешиванию натурального дезодоранта.

Для этого положите в емкость одну треть стакана пищевой соды. Добавьте к ней по 10 капель каждого эфирного масла, 2 ложки масла витамина Е и 3 ложки жидкого кокосового масла. Хорошо все перемешайте, накройте чашку пленкой и уберите в темное место на 14 дней. Когда время пройдет, введите в состав одну треть стакана кукурузного крахмала и пчелиный воск. Дождитесь, когда дезодорант станет твердым, и приступайте к использованию.

Источник: ecologyofrussia.ru