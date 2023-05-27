Экономика рухнет, придет дефолт: финансовый аналитик поделился страшным пророчеством на 1 июня

Отмечается, что может произойти сильное снижение курса доллара. Но этому не стоит радоваться, так как такое понижение в негативном ключе отразится и на экономике России. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов пояснил, что в долгосрочной перспективе американская валюта может даже обесцениться.

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