Экономика рухнет, придет дефолт: финансовый аналитик поделился страшным пророчеством на 1 июня

В последнее время экономика нестабильна. Курс доллара сначала рос, а потом резко упал до 75 рублей в мае. Потом его отметка практически снова достигла значения 80 рублей. Многие страны замерли в ожидании 1 июня. Некоторые аналитики признаются, что этот день может стать ужасным, так как есть большой риск объявления дефолта в США.
Отмечается, что может произойти сильное снижение курса доллара. Но этому не стоит радоваться, так как такое понижение в негативном ключе отразится и на экономике России. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов пояснил, что в долгосрочной перспективе американская валюта может даже обесцениться.
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«Если США фактически объявят дефолт, то будет наблюдаться сильный негативный импульс на мировых финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке.
Может произойти сначала укрепление доллара в краткосрочной перспективе, так как в такой ситуации он может быть воспринят как актив с более низким уровнем риска по сравнению с остальными валютами», — цитирует его LIFE.