30% ипотеки теперь придется оплатить сразу: раскрыты новые условия покупки жилья в кредит в России

Как указано на сайте регулятора, начиная с 1 июня 2023 года начнут действовать новые условия по ипотеке. Первоначальный взнос при получении кредита на жилье составит 20% от стоимости. А с 1 января 2024 года россиянам придется вносить уже 30%.

Напомним, что на данный момент первоначальный взнос на ипотеку в России составляет 15%.

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По словам эксперта по кредитным продуктам Инна Солдатенкова, соответствующее решение Банка России связано со значительным увеличением стоимости первичного жилья в стране. Высокая динамика роста цен пришлась на 2022 год, сообщает портал «АЭН».