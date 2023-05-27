Как избавиться от неприятного запаха в уличном туалете с помощью сорняка — так делают в деревнях

Многие жители деревень и дачных поселков знают по собственному опыту о том, каким неприятным может быть запах в уличном туалете. Но далеко не все догадываются, что эту проблему можно легко решить с помощью самой обыкновенной крапивы.

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Вам не потребуется варить и настаивать сорную траву. Ведь все намного проще. Для того чтобы отхожее место перестало вонять, нужно просто бросить сорняк в выгребную яму.

Крапиву в туалете необходимо обновлять хотя бы один раз в неделю. А в тех случаях, когда травы не окажется под рукой, ее можно заменить помидорной ботвой, золой или опилками.

Источник: belnovosti.by