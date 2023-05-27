Как правильно извлечь клеща, если нет возможности поехать в больницу — советы врача

Сезон клещей сейчас в самом разгаре. Поэтому очень важно знать, как нужно действовать, если вы обнаружили этого паразита на своем теле.

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В первую очередь врач общей практики Игорь Юркин рекомендует немедленно обратиться в травмпункт. Там специалисты быстро извлекут клеща, поставят вакцину и отправят кровососа на экспертизу.

Но если по какой-то причине вы не можете посетить медучреждение, то придется доставать опасное членистоногое самостоятельно.

По словам эксперта, сделать это можно с помощью нитки или специального пинцета, который продается в аптеках.

«Завяжите в узел нитку поближе к хоботку клеща. Вращательными движениями медленно извлеките его, но ни в коем случае не тяните вверх. Также можно воспользоваться специальным пинцетом, который продается в любой аптеке», — объяснил врач.

А вот пытаться тянуть паразита пальцами или смазывать его маслом категорически запрещается. В первом случае вы рискуете выдавить содержимое желудка кровососа себе под кожу, что может обернуться печальными последствиями. А способ с маслом плох тем, что клещ может задохнуться до того, как выберется наружу.

Источник: gorodovoy.ru