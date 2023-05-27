Златогузка и плодожорка уползут в лес: как спасти яблоню и грушу от вредителей

В огороде часто заводятся вредители, которые могут нанести серьезный урон урожаю или даже уничтожить его. Поэтому опытные садоводы придумали способы борьбы с вредоносными насекомыми.

Листья яблони и груши, к примеру, поедают гусеницы златогузки. Поэтому деревья надо опрыскивать такими средствами, как «Каратэ», «Моспилан», «Престиж», «Инта-Вир» и другие.

Также опасны для этих деревьев плодожорки. Вредитель повреждает плоды, съедая семена. Возможно, вы замечали на яблоках и грушах черные точки, в разрезе видны ходы. Это они.

Лучшие средства для борьбы с плодожорками - «Матч», «Каратэ Зеон», «Сирокко», «Бином» и другие.

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