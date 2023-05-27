Комары и мухи уйдут навсегда: мастерим ловушку собственными руками - очень просто

Лето - пора комаров и мух. И часто насекомые портят весь отдых. Однако своими руками можно смастерить ловушку, которая избавит вас от проблемы раз и навсегда.

Возьмите банку и смешайте в ней мед с яблочным уксусом в пропорции 1:1. Тщательно перемешайте, закройте крышкой и проделайте в ней большие дырки.

Насекомые учуют лакомство за версту и слетятся. Вот только обратно из банки выбраться они не смогут. В итоге вредители вас больше не будут тревожить.

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