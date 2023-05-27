Готовим ленивый медовик без духовки — невероятно нежный, мягкий и пропитанный торт всего за 30 минут

На дворе почти лето, а в это время года стоять у плиты мало кому нравится. Благо есть множество рецептов, где включать духовку вовсе не обязательно. Например, при готовке ленивого медовика. Всего за 30 минут времени вы получаете невероятно нежный, мягкий и пропитанный торт — блаженство для сладкоежек.

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В списке ингредиентов всего шесть позиций: медовое печенье (200 гр), сливки (400 мл), сливочный сыр (150 гр), масло сливочное (150 гр), сгущенка (200 мл и шоколадная крошка (70 гр).

Приступаем к готовке. Для этого в большой миске смешайте до однородности сливочное масло со сливочным сыром. Отдельно взбейте сгущенку со сливками и добавьте к общей массе.

Далее начинается магия. Выложите первый слой печенья и щедро намажьте кремом, и так по кругу. Сверху залейте торт кремом и присыпьте шоколадной крошкой.

Чтобы лакомство лучше пропиталось, уберите его в холодильник на сутки.

По материалам портала Marie Claire.