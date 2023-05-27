Как вернуть блеск потускневшим локонам за 5 минут — советует косметолог

Вы, наверное, и сами замечали, что со временем волосы становятся не такими яркими и блестящими. Это обычное явление: такое же неизбежное, как появление первых морщин. И хотя остановить старение волос, к сожалению, не получится. Все-таки есть способ существенно затормозить этот процесс и вернуть былую привлекательность локонам.

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Как это можно сделать, рассказала косметолог-эстетист Алла Ганова. По словам специалиста, для этих целей необходимо добавлять в шампунь одну измельченную в порошок таблетку аспирина. Это следует делать во время каждого мытья головы.

Такая процедура не только вернет лоск вашей прическе, но и сделает волосы более мягкими и послушными.

Источник: YouTube-канал Аллы Гановой