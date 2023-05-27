Рецепт салата с клубникой и куриной грудкой — настоящее наслаждение

Мало кто знает, но клубника отлично сочетается с куриной грудкой. Добавив ягоду к мясу, его вкус раскроется с абсолютно новой стороны. Учитывая, что сезон клубники в самом разгаре, этот рецепт точно стоит попробовать.

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Для салата потребуется одна куриная грудка, 70 гр шпината, один авокадо, красная луковица, 50 гр пармезана и 6 ягод клубники.

Идеальной заправкой для такого набора будет консистенция из чеснока (4 зубчика), укропа (70 гр), горчицы (1 ч.л.), оливкового масла (50 мл), бальзамического уксуса (пол чайной ложки) и соли по вкусу. В ней же можно замариновать филе, тем более что этих ингредиентов хватит и для маринада, и для заправки.

Готовим сам салат. Для этого обжарьте куриное филе до золотистости на оливковом масле, нарежьте кубиками авокадо и клубнику, красный лук — полукольцами, шпинат порвите руками.

Соедините все в салатнике, полейте оставшейся заправкой, а сверху посыпьте натертым сыром. Готово! Подавать можно с горячей чиабаттой.

По материалам портала Marie Claire